Покровськ під ударом: Росія активізувала штурми, ЗСУ розкрили її нову тактику

Покровськ / © Getty Images

Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

«Домінувальною тактикою противника стає інфільтрація — спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових», — йдеться у заяві корпусу.

У командуванні уточнили, що днями група окупантів зуміла просочитися до одного з населених пунктів Покровської агломерації. Внаслідок вжитих заходів українські воїни знищили загарбників, тож загрози накопичення сил ворога там немає.

Також повідомляється, що противник здійснює цілодобову розвідку та активно застосовує дрони.

«Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних БпЛА», — зазначили у корпусі.

За словами військових, українські підрозділи діють відповідно до ситуації, дистанційно мінують шляхи просування ворога, використовують вогневі групи та дрони, а у разі необхідності створюють додаткові інженерні загородження.

«Усі наші дії спрямовані не лише на зупинення просування ворога, а й на збереження життя українських військових», — наголосили у 7-му корпусі ШР ДШВ.

У заяві підкреслюється, що ситуація перебуває під контролем у тісній взаємодії з вищим командуванням.

Нагадаємо, війська РФ намагаються проникнути на українські оборонні лінії на Куп’янському напрямку одночасно в кількох районах.