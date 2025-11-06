Покровськ та Мирноград: експерт пояснив, чому для Путіна важливі саме ці міста

Ситуація на фронті / © Associated Press

Реклама

Покровськ та Мирноград, безперечно, є пріоритетними напрямками, де тривають найзапекліші бої. Диктатору РФ Володимиру Путіну вкрай потрібно довести своєму народу, що його армія спроможна реалізовувати бодай частину геополітичних планів та зазіхань.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов для «Українського радіо».

Як пригадує фахівець, в лютому 2022 року диктатор був переконаний, що в досить стислі терміни зможе повністю окупувати Луганщину і Донеччину.

Реклама

«Якщо щодо Луганщини цей кейс майже повністю реалізовано, то з Донеччиною ситуація не така вправна. Плани на літній етап наступальної кампанії щодо повної окупації всієї Донеччини не стали реальністю», — зазначає він.

Він наголошує: армії РФ так і не вдалося створити три ударні плацдарми, з яких у перспективі можна було б атакувати Слов’янськ і Краматорськ.

«А отже, зараз навздогін він намагається реалізувати бодай цю частину плану, формуючи ударний плацдарм для атаки з півдня у напрямку цієї міської агломерації. І саме для досягнення такої мети, акцентував експерт, Путіну дуже важливо взяти під контроль Покровськ та Мирноград», — каже Селезньов.

Слід розуміти, продовжує він, що бої там точаться вже понад рік.

Реклама

«Звісно, ворог постійно шукає варіанти щодо атак, адже м’ясні штурми не працюють, тилові штурми з використанням великої кількості бронетехніки теж не працюють, тож ворог вдається до інших форматів ― чи то інфільтрація малих груп, чи то стискання лещат в оперативному напівоточенні навколо Покровська та Мирнограда», — завершив військовий експерт.

Раніше експерт пояснював, що Покровсько-Мирноградська агломерація — це зараз політична мета Путіна. Зокрема, йдеться про питання виживання Герасимова. Як відомо, він обіцяв диктатору захоплення чи оточення Покровська, але нічого з цього досі не сталося.

«Тому Герасимов кидатиме на Покровськ усі можливі сили й намагатиметься водночас розтягнути нашу оборону, позбавити нас оперативних резервів, які могли б переламати ситуацію на цій ключовій ділянці фронту», — запевняє керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук.