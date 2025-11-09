Війна в Україні / © ТСН.ua

Російським окупантам досі не вдалося захопити Покровськ, але ворог перерізав логістику. Тому зараз командування повинно ухвалити рішення — продовжувати оборону новими силами чи виводити підрозділи з міста.

На цьому наголосив військовий контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський в коментарі телеканалу «Київ24».

«Ми бачимо, що Покровськ все-таки вистояв, але завдяки фланговим атакам, фланговим заходам ворог все-таки досягнув своєї мети, перерізав логістику. Фактично наші підрозділи знаходяться майже в оперативному оточенні», — сказав він.

За словами Червінського, в оборонців міста проблеми з постачанням озброєння й ресурсів, евакуацією поранених та ротацією особового складу.

На його думку, командування, виходячи з оперативної обстановки, відомої тільки йому повинно ухвалити швидке рішення: або зняти з позицій підрозділи, які вже не можуть бути ефективними, або продовжити оборону міста додатковими силами та засобами.

Нагадаємо, напередодні, 8 листопада, AP News з посиланням на військових та аналітиків повідомило, що битва за Покровськ досягла критичної стадії, коли російські та українські солдати б’ються за кожний будинок у місті.