ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2762
Час на прочитання
1 хв

Покровськ вистояв, але командуванню потрібно зробити вибір — Червінський

В оборонців міста проблеми з постачанням озброєння й ресурсів, евакуацією поранених та ротацією особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Російським окупантам досі не вдалося захопити Покровськ, але ворог перерізав логістику. Тому зараз командування повинно ухвалити рішення — продовжувати оборону новими силами чи виводити підрозділи з міста.

На цьому наголосив військовий контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський в коментарі телеканалу «Київ24».

«Ми бачимо, що Покровськ все-таки вистояв, але завдяки фланговим атакам, фланговим заходам ворог все-таки досягнув своєї мети, перерізав логістику. Фактично наші підрозділи знаходяться майже в оперативному оточенні», — сказав він.

За словами Червінського, в оборонців міста проблеми з постачанням озброєння й ресурсів, евакуацією поранених та ротацією особового складу.

На його думку, командування, виходячи з оперативної обстановки, відомої тільки йому повинно ухвалити швидке рішення: або зняти з позицій підрозділи, які вже не можуть бути ефективними, або продовжити оборону міста додатковими силами та засобами.

Нагадаємо, напередодні, 8 листопада, AP News з посиланням на військових та аналітиків повідомило, що битва за Покровськ досягла критичної стадії, коли російські та українські солдати б’ються за кожний будинок у місті.

Дата публікації
Кількість переглядів
2762
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie