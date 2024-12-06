Покровськ - за п'ять кілометрів до лінії фронту: що відбувається в місті

У Покровську на Донеччині працює критична інфраструктура. Крім того, у місті продовжують видобувати вугілля.

Про це повідомив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю "Главком".

Російські окупанти обстрілюють промислові об’єкти. Відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км. Попри те, що ворог у буквальному сенсі стоїть біля воріт, у місті досі видобувають та відвантажують вугілля. У роботах задіяно близько п’яти тисяч працівників.

"Пам’ятаєте, деякі експерти пророкували, що у вересні 2024-го будуть вуличні бої у Покровську?! Наразі 5 грудня – і я перебуваю у місті", – наголосив начальник Покровської МВА.

У місті працюють два ринки, деякі магазини. У міській лікарні на зміні чатує двоє медиків.Також ще діють два відділення "Нової пошти" і відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, високопосадовець НАТО заявив, що останнім часом просування російських військ дуже прискорилося. Втім, уповільнення руху окупантів станеться після Покровська, якщо РФ вдасться захопити це місто.

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