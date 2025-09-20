Покровська "м’ясорубка": у найжорстокіші штурми Росія кидає солдатів з ВІЛ та гепатитом

Російських військових з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом кидають у «м’ясорубку» під Покровськом / © Associated Press

В складі російської окупаційної армії в Україні воюють підрозділи, сформовані з військових, інфікованих ВІЛ, гепатитом, туберкульозом та іншими хворобами. За словами українських військових експертів, солдати з цих підрозділів, які носять спеціальні пов’язки з позначкою хвороби, були помічені на передовій поблизу Покровська, де точаться найзапекліші бої.

Про це пише The Telegraph.

«Наразі є інформація, що ці підрозділи беруть участь у бойових діях у найгарячішій точці — Покровську», — заявив Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС), аналітичного центру, тісно пов’язаного з військовими.

Систематичне використання хворих солдатів

Формування таких підрозділів у складі російської армії є останнім свідченням поглиблення кризи охорони здоров’я в РФ, оскільки випадки ВІЛ, гепатиту та туберкульозу стрімко зростають серед російських військових. Також один підрозділ окупантів нещодавно підкосила епідемія смертельної геморагічної лихоманки, яка спричиняє кровотечу з очей, і навіть російські ЗМІ, що жорстко контролюються Кремлем, почали повідомляти про «приховану епідемію» хвороб, що вражають війська росіян в Україні.

Так звані «інфіковані підрозділи» сформували відносно нещодавно в складі 27-ї і 15-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ. Відомо, що вони брали участь у спробах штурму Покровська з півдня і південного заходу. Солдатів з цих підрозділів також помітили під час спроби проникнути в місто через село Звірове.

Особливості «інфікованих підрозділів»

За інформацієї Жмайла, перш ніж кинути інфіковані підрозділи у покровську «м’ясорубку», їх муштрували на окупованих територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму.

«Інфіковані підрозділи оснащені так само, як і інші російські військові частини. Насправді, їхній рівень забезпечення ідентичний і досить низький», — розповів Жмайло.

Він додав, що єдина відмінність від «здорових» окупантів — це «різні позначки інфікованих, а саме наявність спеціальних пов’язок».

Ескалація практики

Росію вже давно звинувачують у вербуванні хворих солдатів як способу поповнення своїх лав після важких втрат. Ще 2022 року ПВК «Вагнер» почала вербувати ув’язнених з ВІЛ та гепатитом для ролей підвищеного ризику на передовій. Доступ до антивірусних препаратів, як повідомляється, пропонувався як форма оплати.

Вважається, що близько 100 чоловіків було завербовано з виправної колонії в Ленінградській області. Причому червоні браслети давали тим, хто мав ВІЛ, а білі браслети — тим, хто мав гепатит.

Сам факт формування таких підрозділів у регулярній російській армії є доказом того, що ця практика стає дедалі системнішою та навіть офіційною, кажуть експерти. У жовтні минулого року ГУР Міноборони України заявило, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов таємно видав наказ про вилучення гепатиту С зі списку хвороб, які забороняють військову службу, щоб дозволити тисячам інфікованих ув’язнених добровольцями йти на війну.

Загроза для українських військ та «безмежна» рішучість Путіна

Наявність такої кількості хворих солдатів на полі бою становить загрозу і для українських військ.

«Присутність хворих росіян на полі бою може чинити певний морально-психологічний тиск через близький контакт з таким ворогом, а також змушує українських військових бути обережнішими і дбати про своє здоров’я та безпеку», — пояснив Жмайло.

Гепатит, який спричиняє запалення печінки, є особливо небезпечним у контексті війни, оскільки існує можливість зараження через кров, що залишається на тілах та зброї. Аналогічно, ВІЛ може виживати в крові та біологічних рідинах протягом декількох годин після смерті людини.

Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній полковник британської армії та експерт з хімічної зброї, заявив, що використання хворих солдатів є доказом відчаю Путіна, який хоче захопити Покровськ. Місто, що з літа перебуває в облозі, розташовано на логістичному маршруті, що є ключовим для Сил оборони України і використовується для постачання українських підрозділів у Часов Ярі та Костянтинівці.

«Немає жодних табу — Путін сповнений рішучості продовжувати воювати таким чином. Я думаю, що він завжди вірив, що якщо він зможе просто пережити Україну та її союзників, то зрештою переможе. Кидання людей у м’ясорубку є частиною цієї стратегії, і Покровськ — це м’ясорубка», — зазначив де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, Росія готує вирішальний наступ на Покровськ та намагається прорвати українську оборону на Донбасі. Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що має намір захопити весь Донбас протягом «двох-трьох місяців, максимум чотирьох».