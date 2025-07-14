"Покровська вже нема": подружжя самотужки вийшло пішки під обстрілами з котами

Руїни у Покровську / © Denis Khrystov / Facebook

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Жителі Покровська Світлана Проніна та її чоловік Іван пішки вийшли обстрілюваного росіянами Покровська, прихопивши з собою кішку та кошеня.

Про це передає «Суспільне».

Подружжя пройшло 20 кілометрів пішки, з чотирма сумками, кішкою та півторамісячним кошеням.

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«Покровська немає. Покровська немає від слова „зовсім“. Його стерли. А нам кажуть, що ми „ждуни“ і дочекалися до останнього. Ніякі ми не „ждуни“. Ми просто хотіли зберегти своє майно, нажите за все життя. Все наживали — і все пішло прахом. Все полишили. В одну хвилину загинули мої родичі. Мене врятувало те, що я поїхала велосипедом за хлібом», — розповідає Світлана Проніна.

За словами Світлани, шлях до безпечнішого села Гришине подолали практично біжучи: позаду них лунали вибухи, горіли будинки.

© Deepstatemap

Жінка стверджує, що останні місяці у Покровську були пекельними— їжі та ліків не вистачадо, а пити доводилося дощову воду.

«Не було на чому приготувати їсти. Води не було. Ми сім днів пробули на дощовій воді. Сім днів практично без їжі, на одній воді. Гуманітарки уже ж давно нема. То хоч „тушкованка“ була. Ні хліба — все закінчилося. Таблеток немає, їх нема не взяти», — зазначила жителька Покровська.

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Саме місто наповнене трупним запахом, людей хоронять просто у дворах. Жінка стверджує, що сусіди чергують по черзі, або залишені господярями і бродячі собаки не розривали ці могили.

«Дінаса (мікрорайон Покровська — Ред.) нема. Гради розбивають. І свідомо б’ють по цивільних. Коли їде велосипедист, і ви бачите, як на нього падає дрон, і відривається голова від людини і котиться. Ну це ж межа всьому. Сил не вистачило. Потрібно було виходити. Розбиті будинки горять, все горить зовсім. Люди гинуть, люди (загиблі — Ред.) по 3-4 дні лежать, їх ніхто не вивозить. Трупна отрута вже йде. По місту ходити не можливо», — каже Світлана.

За її словам, українські військові пояснювали їм, як потрібно виходити. Зокрема, просили одягти білий одяг, щоб українські дронщики бачили, що це — цивільні.

«Солдати нас попередили: якщо ви бачите, що наш дрон — не біжіть. Руки схрещуйте і не біжіть», — розповідає жінка.

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Раніше у Defense Express повідомили, що Росія зосередила на Покровському напрямку майже половину всіх своїх ресурсів.