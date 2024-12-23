Покровський напрямок: розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове

Ворог має частковий успіх.
На Покровському напрямку розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове, ворог мав частковий успіх.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
- У районі Солоного окупанти також просунулися, і це створює серйозну загрозу для н.п. Удачне, яке є критично важливим для всього нашого правого флангу Покровська.
- Тривають за Піщане, ворогу там геть не легко. Бо його там очікували. Але не можу сказати, що нашим воїнам там просто.
"Там справжня мʼясорубка, інакше я не можу це назвати, вибачте", - додав блогер.
- Північніше Даченського окупанти просунулися на 500 м у бік Новоукраїнки.
- Райони Новооленівки та Петропавлівки дуже важкі.
"Наші воїни знають, що відступати далі особливо нікуди, бо у разі втрати тієї ж Петропавлівки, ворог зможе дуже швидко закрити курахівський мішок. Але ситуація приблизно така, як і в районі Піщаного. Дуже й дуже важко, у ворога там геть немає легкої прогулянки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська просунулися в районі українського виступу в Курській області, зокрема до південно-східних околиць Дар'їно та північних околиць Кругленького
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