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Покровський напрямок: розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове

Покровський напрямок: розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове

Такий вигляд нині має місто Покровськ на Донеччині / Фото: Associated Press

Ворог має частковий успіх.

На Покровському напрямку розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове, ворог мав частковий успіх. 

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

  • У районі Солоного окупанти також просунулися, і це створює серйозну загрозу для н.п. Удачне, яке є критично важливим для всього нашого правого флангу Покровська.
  • Тривають за Піщане, ворогу там геть не легко. Бо його там очікували. Але не можу сказати, що нашим воїнам там просто.

"Там справжня мʼясорубка, інакше я не можу це назвати, вибачте", - додав блогер. 

  • Північніше Даченського окупанти просунулися на 500 м у бік Новоукраїнки.
  • Райони Новооленівки та Петропавлівки дуже важкі.

"Наші воїни знають, що відступати далі особливо нікуди, бо у разі втрати тієї ж Петропавлівки, ворог зможе дуже швидко закрити курахівський мішок. Але ситуація приблизно така, як і в районі Піщаного. Дуже й дуже важко, у ворога там геть немає легкої прогулянки", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські війська просунулися в районі українського виступу в Курській області, зокрема до південно-східних околиць Дар'їно та північних околиць Кругленького

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