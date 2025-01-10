Покровський напрямок: ворог наблизився до околиць Котлиного - військовий оглядач

Остаточна доля Піщаного вирішується прямо зараз.
На Покровському напрямку ворог наблизився до околиць Котлиного, до нього фактично одне поле.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
- Село стоїть на трасі Покровськ-Межова та є флангом іншого села - Удачного.
- За карʼєр у районі Солоного (саме село втрачене днів 5 тому) тривають бої, наші воїни стоять стійко.
- Це фактично останній нормальний рубіж оборони перед Удачним з південного заходу.
- У Лисівці тривають бої, село не втрачене повністю.
- Від Даченського та Шевченка ворог намагається протискати нашу оборону в напрямку Чунишиного та Звірового відповідно.
- Остаточна доля Піщаного вирішується прямо зараз.
"Зелене втрачене. Довелося нашим воїнам відійти через загрозу оточення. Але після втрати Даченського це і так було зрозуміло", - йдеться у повідомленні.
В бік Надеждинки також є просування ворога.
Правий фланг окупантів (наш лівий) всього покровського напрямку пішов в масовані атаки в бік траси Покровськ-Констаха.
Воздвиженка була захоплена раніше, зараз окупант намагається робити те саме з Єлизаветівкою та Баранівкою.
Інші ключові ділянки нашого лівого флангу поки без особливого руху окупантів.
"Але очікуємо інтенсифікації боїв в районі Гродівки та Мирнограда (с. Промінь - Балаган). Найближчими днями розпишу, як ворог взагалі буде проводити операцію з захоплення покровсько-мирноградської агломерації", - резюмував оглядач.
Нагадаємо, бої за Покровськ не вщухають. Втім, на сьогоднішньому етапі війни навряд чи йдеться про те, що окупанти прагнуть оточити Покровськ, прорвавшись з боку Дніпропетровської області.
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