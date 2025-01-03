Покровський напрямок: ворог закріпився десь в половині Нововасилівки - воєнний кореспондент

У Піщаному, напевне, найскладніші бої на всьому напрямку.

Покровський напрямок: ворог закріпився десь в половині Нововасилівки, але ще в частині не закріпився. Наші воїни не дають цього робити.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Вовкове, на жаль, ворог зміг дотиснути. Зараз вже рухається прямо на Котлине.

Солоне та Новоєлизаветівка втрачені деякий час тому.

Тепер вектор окупантів - Надеждинка та Ясенове. Але легкої прогулянки там немає.

У Піщаному, напевне, найскладніші бої на всьому напрямку.

"Воно і не дивно - це важливий опорник, і всі чудово розуміють його важливість. Від Шевченка (покровського р-ну) на Звірове нових просувань у ворога не було, тут вдалося їх дещо пригальмувати. В іншому, в принципі, без суттєвих змін. Напевне, всі в очікуванні, коли "стартане" правий фланг окупантів по дирекціях Промінь-Балаган-східні околиці Мирнограду та Гродівка-Новоекономічне", - розповів експерт.

Трохи південніше, вони вже "стартанули" в районі Воздвиженки та змогли захопити село.

Надалі також очікуються їх дії більш широким фронтом.

"Наші воїни готові до "теплої" зустрічі зі всіх можливих калібрів", - резюмував оглядач.

До слова, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається обійти Покровськ, щоб розірвати логістичні ланцюги і взяти місто в оперативне оточення.

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