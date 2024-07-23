“Покровський трикутник” для російської авіації: ЗСУ на Донеччині збили черговий Су-25 (відео)

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

Українські військові вразили черговий російський Су-25. Літак наші зенітники “приземлили” на Донеччині.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як стало відомо, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який в парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції Сил оборони.

“Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. “Покровський трикутник” для російської авіації”, - наголосили в “Хортиці”.

Українські військові на Донеччині збили черговий Су-25

Нагадаємо, що в Донецьку окупант підірвав друга, бо подумав, що той працює на ЗСУ.

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