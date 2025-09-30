Покровський напрямок: у ЗСУ пояснили, до чого наразі вдаються окупанти

Покровськ / © Associated Press

Реклама

Армія РФ кидає великі сили й резерви для захоплення Покровська. Наразі велика кількість окупантів рухається у напрямку населеного пункту Родинське.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив Максим Бакулін, пресофіцер 14 бригади НГУ «Червона Калина».

За його словами, лобові зіткнення давалися дуже важко росіянам. Тож, коли вони зрозуміли, що заливаються кров’ю, почали намагатися обійти. Наразі окупанти зосередилися на населеному пункті Родинське, а саме — на шахті.

Реклама

«Велика кількість окупантів рухаються за допомогою самокатів, мотоциклів. Вони накопичуються, намагаються постійно тримати нас в тонусі. Але погода щодня змінюється, зявляються вітри, ускладнюються умови для польоту наших та їхніх дронів», — пояснив речник бригади.

Бакулін зазначив, що ускладнення робота далекобійних дронів РФ через погіршення погодних умов може грати нам на руку. Раніше для окупантів був попутний вітер, коли вони запускали БпЛА з метою перерізання важливих артерій для ЗСУ.

Раніше окупанти заявили, що ЗСУ влаштували їм три котли біля Покровська. За даними російських «воєнкорів», ситуація важка, шляхів відходу немає.

Ситуацію прокоментували українські військові, наголосивши, що говорити про оточення противника і «котли» зарано.

Реклама

«Не будемо настільки забігати наперед. Є, скажімо так, декілька місць, де росіян добре притисли. Побачимо, чи зможуть вони звідти вибратися», — сказав речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.