Покрову в Нікополі вперше відсвяткували у власному храми Православної церкви України

В Нікополі, столиці п’яти козацьких січей, містяни вперше святкували Покрову в новозбудованому типовому храмі Православної церкви України.

Храм звели за кошти меценатів, повідомляють журналісти програми "Особливий погляд". Зокрема долучились до будівництва колишній голова Нікопольскої РДА Володимир Євтушенко, бізнесмен Олег Брехін. Також меценатами виступили Євген Романченко, Максим Жовнін та Володимир Куцин.

"В 90–му році все було захоплено нашими братами з Московського патріархату. І нам, як віруючим православним людям, довелось пристосовуватися у тимчасових приміщеннях – дитячих садочках, вагончиках, колишніх лікарнях", – розповідає отець Меркурій Скороход, настоятель Храму на честь святого праведного Петра Калнишевського.

Олег Брехін зазначає, що на ідею будівництва Храму в Нікополі його надихнув дніпровський бізнесмен Олександр Петровський, благодійний фонд якого "Солідарність" багато років підтримує Дніпровську Єпархію Православної церкви України.

"Я сам із Дніпра, і я бачу, скільки тут людей прийшло на відкриття. Молодих людей бачу багато. Це говорить про те, що у вас дуже сильне, патріотичне місто. І саме головне, що таке проукраїнське сильне місто. Дуже вам за це дякую", – говорить Олександр Петровський.

Відкриваючи храм, присутні згадували загиблих бійців на війні з Росією. З Нікополя за час бойових дій загинуло 36 воїнів. Всього ж на цій війні найбільше загиблих саме з Дніпропетровської області, серед яких 11 хлопців з Жовтих Вод.

У Жовтих водах благодійний фонд "Солідарність" Олександра Петровського відкрив Меморіал загиблим бійцям.

"Це в мене така мрія була, щоб у всіх містечках Дніпропетровщини зробити такі алеї, тому що у нас більше всіх в Україні загиблих хлопців і дівчат", – вказує Сергій Ніконов, голова громадської організації "Родинне коло загиблих героїв".

Освячувати алею пам’яті у Жовтих Водах приїхали представники Православної церкви України. Поминальне богослужіння очолив канцлер Дніпровської єпархії протоієрей Віталій Лопушанський.

"Нас сьогодні потихеньку намагаються присипати. І вже історію, яку ми бачимо на сьогоднішній день, намагаються якимось чином притаїти. Але ці пам’ятні знаки, ці святі місця не дадуть нам забути те, за що поклали наші воїни найдорожче, свої життя", – зазначив отець Віталій Лопушанський.

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