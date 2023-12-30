Покусала піврічну доньку, бо вона не хотіла їсти: горе-матері оголосили про підозру у катуванні

Поведінка дитини роздратувала та розлютила матір.
На Житомирщині 24-річну матір підозрюють у катуванні немовляти.
Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
"Під час годування немовля плакало, капризувало і не хотіло споживати дитячу суміш. Поведінка дитини роздратувала та розлютила матір. Вона втратила емоційну рівновагу та сильно покусала немовля за ніжку, ручку, спинку, спричинивши сильний фізичний біль. Дитина не змогла заспокоїтися, у зв’язку з чим батько (на той час був відсутній вдома), дізнавшись про такі обставини, викликав невідкладну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чуднівської окружної прокуратури місцевій жительці повідомлено про підозру у катуванні своєї доньки (ч. 1 ст. 127 КК України).
Наразі дитину вилучено у матері та передано до патронатної сім’ї.
Раніше стало відомо, що у Кіровоградській області пси загризли 11-річного хлопчика. У цей час батьків не було вдома.
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