Поки батько захищав Україну: мати морила голодом 5-річного сина, а потім задушила

Мати задушила свого 5-річного сина / © Офіс генерального прокурора

На Тернопільщині жінка морила голодом свого 5-річного сина з інвалідністю, а потім задушила його.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області суд визнав винною жительку одного із сіл Чортківського району у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина (ст. 166, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Борщівський районний суд Тернопільської області призначив їй покарання — 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 5-річний хлопчик мав вроджені патології та тяжке захворювання, через що потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Попри це, мати фактично не забезпечувала дитині належного піклування.

Після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів, хоча стан хлопчика вимагав регулярного лікування.

Слідством також встановлено, що протягом трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан.

Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії — перекриття носа та рота м’якими предметами.

Експерти також встановили, що перед смертю хлопчик кілька днів не отримував їжі.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який із 2021 року проходить службу у Збройних силах України.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченій 14 років позбавлення волі. У зв’язку з тим, що суд призначив менший строк покарання, прокуратура готує апеляційну скаргу.

Суд над горе-матір’ю / © Офіс генерального прокурора

«Цей злочин вражає жорстокістю, адже безпорадний хлопчик відчув біль там, де мав відчувати материнську любов і турботу. Оскільки засуджена не визнала винни й не розкаялась, ми вважаємо 12 років ув’язнення занадто м’яким вироком і будемо вимагати в апеляційному суді суворішого покарання», — зазначив прокурор у справі Микола Марцун.

Вирок суду наразі не набрав законної сили.

