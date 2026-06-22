Поки Лондон плавиться від +35°C: до України проривається холодний фронт із грозами

Гроза / © ТСН

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В Україні очікується різка зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту. Вже у вівторок, 23 червня, він перетне більшість областей країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Грози, шквали та зниження температури

За словами експертки, через проходження фронту у більшості регіонів України прогнозують короткочасні дощі, грози, а подекуди — шквалистий вітер. Втім, негода затримається ненадовго. Вже вдень 23 червня у північних областях, а також на Волині та Рівненщині опади припиняться, і небо прояснить.

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Температурні показники в країні розподіляться так:

у більшості областей: стовпчики термометрів коливатимуться в межах +24…+29 °C .

на півдні та південному сході: утримається спекотна погода — від +27 до +32 °C.

Погода у Києві

У столиці пік спеки припадає на сьогодні (до +30 °C). Вже найближчої ночі у Києві пройде дощ із грозою. Проте вдень 23 червня опади малоймовірні — місто опиниться в тилу холодного фронту, завдяки чому температура знизиться до комфортних +27 °C.

Важливо для метеозалежних: Наталка Діденко попереджає, що зміна повітряних мас може негативно вплинути на самопочуття. Можливі головні болі та стрибки артеріального тиску.

Аномальна спека у Європі

На тлі українського похолодання країни Західної Європи потерпатимуть від екстремальних температур. За прогнозами, там очікується від +32 до +39 °C, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до катастрофічних +40…+42 °C.

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Синоптикиня окремо відзначила погодну аномалію у Великій Британії: завтра в Лондоні очікується до +35 °C, тоді як у Парижі та Мадриді температура перевалить за сорок градусів.

Нагадаємо, у Києві та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Український гідрометцентрта попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ.

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