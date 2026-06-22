ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Поки Лондон плавиться від +35°C: до України проривається холодний фронт із грозами

Вже 23 червня через територію України пройде холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі з грозами та довгоочікуване зниження температури, тоді як Західну Європу накриє рекордна спека.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Гроза

Гроза / © ТСН

В Україні очікується різка зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту. Вже у вівторок, 23 червня, він перетне більшість областей країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Грози, шквали та зниження температури

За словами експертки, через проходження фронту у більшості регіонів України прогнозують короткочасні дощі, грози, а подекуди — шквалистий вітер. Втім, негода затримається ненадовго. Вже вдень 23 червня у північних областях, а також на Волині та Рівненщині опади припиняться, і небо прояснить.

Температурні показники в країні розподіляться так:

  • у більшості областей: стовпчики термометрів коливатимуться в межах +24…+29 °C.

  • на півдні та південному сході: утримається спекотна погода — від +27 до +32 °C.

Погода у Києві

У столиці пік спеки припадає на сьогодні (до +30 °C). Вже найближчої ночі у Києві пройде дощ із грозою. Проте вдень 23 червня опади малоймовірні — місто опиниться в тилу холодного фронту, завдяки чому температура знизиться до комфортних +27 °C.

Важливо для метеозалежних: Наталка Діденко попереджає, що зміна повітряних мас може негативно вплинути на самопочуття. Можливі головні болі та стрибки артеріального тиску.

Аномальна спека у Європі

На тлі українського похолодання країни Західної Європи потерпатимуть від екстремальних температур. За прогнозами, там очікується від +32 до +39 °C, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до катастрофічних +40…+42 °C.

Синоптикиня окремо відзначила погодну аномалію у Великій Британії: завтра в Лондоні очікується до +35 °C, тоді як у Парижі та Мадриді температура перевалить за сорок градусів.

Нагадаємо, у Києві та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Український гідрометцентрта попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie