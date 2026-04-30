Поки мати мила посуд: у Хмельницькому дитина випала із вікна шостого поверху
Дитину з травмами госпіталізували. Поліція встановлює всі обставини.
У Хмельницькому майже 2-річна дитина випала з вікна шостого поверху одного з житлових будинків.
Про це повідомили у поліції.
Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що мати з сином перебували на кухні.
«Жінка на кілька хвилин відволіклась на миття посуду, а хлопчик в цей час виліз на підвіконня і випав із відкритого вікна. Дитину госпіталізували», — йдеться у повідомленні відомства.
Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Рівному пенсіонерка випала із другого поверху багатоповерхівки, коли мила вікна у своїй квартирі. Попри зусилля лікарів, через декілька годин від отриманих травм вона померла.