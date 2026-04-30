Укрaїнa
518
1 хв

Поки мати мила посуд: у Хмельницькому дитина випала із вікна шостого поверху

Дитину з травмами госпіталізували. Поліція встановлює всі обставини.

Віра Хмельницька
Маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху

Маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху

У Хмельницькому майже 2-річна дитина випала з вікна шостого поверху одного з житлових будинків.

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що мати з сином перебували на кухні.

«Жінка на кілька хвилин відволіклась на миття посуду, а хлопчик в цей час виліз на підвіконня і випав із відкритого вікна. Дитину госпіталізували», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Рівному пенсіонерка випала із другого поверху багатоповерхівки, коли мила вікна у своїй квартирі. Попри зусилля лікарів, через декілька годин від отриманих травм вона померла.

