Поки не пізно: військовим у СЗЧ пояснили, коли ще можна повернутися до служби

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість самостійно обрати підрозділ та посаду лише до моменту винесення судового вироку. Після засудження процедура повернення до війська суттєво змінюється, а право вибору спеціалізації втрачається.

Про це повідомив представник рекрутингового центру 3-го армійського корпусу з позивним «Тренер» для «Армія TV».

Причини залишення частин і труднощі переведення

Рекрутер зазначив, що кожна історія СЗЧ є індивідуальною. Серед найпоширеніших причин він назвав конфлікти з командуванням, сімейні обставини або бюрократичні помилки під час лікування. Також значним фактором є недосконалість системи переведення.

«Це може бути банальна сварка зі своїм командиром. Незадоволений тим чи іншим рішенням командира. Це можуть бути сімейні обставини. Довго не було відпустки, вдома проблеми. Людина зібрала речі, поїхала додому і його подали в СЗЧ», — пояснив військовослужбовець.

«Тренер» наголосив, що відповідальність за СЗЧ є обов’язковою, і розраховувати на те, що про людину забудуть, не варто. Шлях до виправної колонії часто пролягає через кілька місяців перебування у слідчому ізоляторі, звідки повернутися на службу неможливо.

«Немає моменту відсидітися, що хтось забуде про тебе. Ні, такого немає! Прийде час, тобі доведеться приймати рішення або повертатися у військо, захищати Україну, або отримати вирок і йти в виправну колонію. А для того, щоб потрапити на виправну колонію, ти ще можеш від трьох до шести місяців перебувати в СІЗО. А закон не дозволяє з СІЗО, навіть якщо людина має бажання, забрати його», — підкреслив рекрутер.

За його словами, багато хто починає проситися назад у військо вже під час перебування під вартою, проте юридична процедура цього не дозволяє.

«Вибач, кажу, технічна процедура не дозволяє цього. Коли ти будеш у виправній колонії, наші рекрутери завітають, поспілкуються з тобою», — зазначив рекрутер.

Моральні аспекти та умови служби після вироку

Спілкуючись із засудженими в колоніях, військовий зауважив, що вони часто переосмислюють свій вчинок через ставлення родини та суспільства. Один із засуджених так пояснював своє рішення повернутися.

«Що таке 5-6 років для мене, коли в мене ж там діти зростають? А от знає хтось, що я сиджу в колонії, так? А в мене там брат воює, сусід воює. В однокласника там батьки воюють, а в моєї дитини, виходить, батько не хоче захищати Україну, а сидить в колонії. От яке відношення, яке життя буде, яке буде майбутнє у моїх дітей?», — зауважив «Тренер».

Також додав, що умови повернення з колонії значно жорсткіші.

«З виправної колонії ти можеш потрапити лише в штурмовики і ти там маєш рік перебувати без відпустки», — зауважив військовий.

Рекрутер закликав бійців, які перебувають у СЗЧ, звертатися до рекрутингових центрів добровільно, поки немає вироку. Це дає можливість обрати посаду за власним бажанням та працювати в атмосфері побратимства.

«Це твоє рішення. Ми шукаємо людей, які за доброї своєї волі долучаються до кращого підрозділу. Не змушуємо нікого. Тому тут рішення за людиною», — підсумував «Тренер».

Нагадаємо, Герой України Сергій Волинський, більш відомий за позивним «Волина», заявив про нагальну потребу перегляду підходів до мобілізації в Україні. За його словами, проблеми в цій сфері безпосередньо впливають на зростання випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).