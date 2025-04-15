Військовий назвав умови, за яких молодь готова служити у ЗСУ

ЗСУ

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Обговорення контрактної служби для молоді викликає різні думки. Чи зможе вона стати ефективною формою служби чи призведе до конфліктів в армії.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі День.LIV

«Знаєте, коли це питання тільки почало підніматись і дискутуватись в суспільстві, всі зразу почали вивчати це питання в режимі короткострокової перспективи. Короткострокової перспективи розглядалося в чому? Чи не буде внутрішніх конфліктів в армії? Власне, до таких, хто прийде начебто на рік терміну, тоді як багато військових служить безтерміново, і дехто ще з часів АТО, і таких дуже багато. Другий момент, розглядалося питання, чи це не буде просто банальне заробітчанство і способи ухилятися від такої служби, і знову ж ми говоримо про те, що внутрішній конфлікт»

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Питання, які виникають у суспільстві, включають можливий вплив на військову дисципліну та можливі конфлікти через контракти на короткий термін.

«Третє, те, що вікова категорія 18-25, це, як правило, молодь, яка виходить, так би мовити, з домашнього, з підмаменого крила, з підтатової руки, і йде в світ реально здобувати освіту, тобто будувати якісь плани на найближче там своє майбутнє. І акцент на таку молоді йшов в тому плані, щоб їх в майбутньому залучити до несення військової служби, через ті вигоди, які вони отримають, в майбутньому перспективі вони залишалися в країні, тобто там безкоштовне навчання, іпотека, і багато інших моментів, так, статусність і все решта».

Тим не менш, багато молодих людей все ще не можуть визначити свої реальні плани, і нові пропозиції можуть відкрити нові можливості для них.

«Але, знаєте, також, і я на цьому завжди наголошував, що потрібно дочекатися перших результатів, тому що сучасна молодь перебиває в двох виміра»

Це питання слід розглядати через призму сучасних соціальних мереж і субкультур, що можуть змінити підхід до служби.

«В вимірах соцмереж і в вимірах своїх субкультур молодіжних. На даному етапі ті, хто підписали контракт, вони ще не скомунікували або не створили першу субкультуру молоді про те, що служити — це цікаво, це класно, це хайпово, називаємо, якою би ми не хотіли сленговою молодіжною мовою».

Результати першої половини служби будуть важливими для подальшого оцінювання ефективності змін.

«Друге, ще оці не пройшли цей період служби, хоча б там в півроку, тобто середньоструковій перспективі, щоб, знову ж, вони від емоцій перейшли до практичних рішень, до практичних слів, до того, що вони вже показали результат».

Нагадаємо, раніше ми писали про по мобілізацію чоловік, кому за 50.