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Ініціативу вже сьомий рік поспіль реалізують мережа EVA та благодійний фонд Happy Paw. Цьогоріч кампанію підтримав бренд Purina®. Разом партнери допомагають притулкам підготуватися до холодів: зібрані кошти спрямують на закупівлю дров, обігрівачів, печей, теплих будок і лежаків.

За роки партнерства EVA та Happy Paw разом із благодійниками залучили понад 10,2 млн грн, завдяки яким підтримку отримали більше 33 тисяч тварин зі 121 притулку у різних регіонах України.

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«Війна суттєво змінила умови роботи притулків. Багато з них переповнені, адже продовжують приймати евакуйованих, покинутих і травмованих тварин, навіть коли вільних місць не залишається. Через нестачу коштів, відключення електроенергії та брак інших ресурсів забезпечувати належні умови утримання стає дедалі складніше. Особливо взимку, коли від стабільного тепла залежить здоров’я, а іноді й життя підопічних. Тому для нас важливо допомогти притулкам підготуватися до морозів завчасно, не чекаючи, поки ситуація стане критичною», — розповідає Людмила Єнжеєвська, керівниця фонду Happy Paw.

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Майже п’ять років повномасштабної війни виснажили не лише фінансові, а й емоційні ресурси українців. Постійні збори, щоденні виклики та безліч прохань про допомогу поступово накопичують втому. І це зрозуміло. Проте тварини не можуть розповісти про свої потреби чи попросити про допомогу. За них це щодня роблять волонтери, які, попри всі труднощі, продовжують рятувати, лікувати й доглядати своїх підопічних.

«У 2020 році ми започаткували цю ініціативу як спосіб підтримати притулки напередодні зими. За цей час вона переросла у системний проєкт, який об’єднує сотні тисяч небайдужих людей. Досвід цих років доводить: навіть невеликі внески, коли їх роблять тисячі людей, перетворюються на допомогу, здатну змінювати життя. Цьогоріч ми хотіли, щоб ця допомога стала видимою: щоб кожен, хто долучається, бачив, як завдяки його кроку притулок стає теплішим і затишнішим. Бо навіть найменший крок додає затишок та комфорт», — зазначає Олександра Гнатик, керівниця з комунікацій та управління репутацією EVA та EVA.UA.

Цьогорічна кампанія триватиме з 12 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року. Долучитися до допомоги може кожен, зробивши благодійний внесок від 1 грн на касі будь-якого магазину EVA або підтримавши збір онлайн на сторінці проєкту. І це не просто форма для платежу, а інтерактивна історія про те, як притулок готується до зими. Сторінка проєкту «Поділись теплом» відкривається анімаційним зображенням притулку, який на старті холодний, порожній і непідготовлений до зими.

Територію поділено на три зони: загальну панораму, зону собак і зону котів. Обравши будь-яку з них, відвідувач крок за кроком закриває конкретні потреби притулку: лагодить дах, щоб утеплити приміщення, встановлює й розпалює дров’яну піч, облаштовує теплі лежаки для котиків.

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Кожен такий крок — це благодійний внесок, а його результат одразу видно на екрані: холод, порожнеча, темрява й страх поступаються теплу, світлу, облаштованості й затишку. Зупинитися можна після будь-якого кроку, адже кожна дія вже додає притулку тепла й комфорту.

На головній сторінці також відображається загальний прогрес збору — щоб усі бачили, скільки тепла вже вдалося передати тваринам. А впродовж кампанії змінюватиметься й сам екран: кожні кілька тижнів заставка ставатиме дедалі теплішою й різдвянішою, а в кадрі з’являтимуться нові елементи затишку.

Кожна гривня стане частиною спільної допомоги, яка перетвориться на дрова для опалення, теплу будку чи затишне місце для сну.

Ми не можемо подарувати дім кожній покинутій тварині. Але можемо допомогти зробити теплішим і безпечнішим той прихисток, у якому вона чекає на свою людину.

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Долучайся до проєкту «Поділись теплом» і зігрій маленькі лапки великою турботою.

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