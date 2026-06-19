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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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277
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Поки Європу пече до +40, погода в Україні здивує: синоптикиня попередила, чого очікувати

Уже цими вихідними в Україні настане літнє сонцестояння — найдовший день року. Разом із ним прийде помітне потепління, а в окремих регіонах температура перевищить +30 градусів.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

Уже найближчими вихідними в Україні настане літнє сонцестояння — період найдовшого дня та найкоротшої ночі у році. Разом із цим до країни повернеться по-справжньому літня погода: температура повітря підвищиться, а в більшості областей переважатимуть сонячні дні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 20 та 21 червня

За її прогнозом, 20–21 червня вдень в Україні очікується від +25 до +29 градусів. У західних областях та на південному заході країни буде ще тепліше — від +27 до +32 градусів.

«„Тридцяток“ в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів», — зазначила Діденко.

Наталка Діденко зазначила, що в Україні температура також підвищуватиметься, однак залишатиметься в межах звичних літніх значень.

Щодо опадів, то в суботу, 20 червня, дощі та грози прогнозують у смузі від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

У неділю, 21 червня, на більшій частині території України переважатиме суха, сонячна та дуже тепла погода. Лише ввечері дощі можуть з’явитися на крайньому заході країни.

Погода в Києві 20 та 21 червня

У Києві протягом 20–21 червня прогнозують комфортну літню погоду без опадів. У Києві буде сонячно, а температура повітря вдень становитиме близько +26 градусів.

Температурна карта на 23 червня. Фото: wetteronline

Температурна карта на 23 червня. Фото: wetteronline

Нагадаємо, раніше керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозував, що найближчими вихідними в Україні пануватиме комфортна літня погода.

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Дата публікації
Кількість переглядів
277
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