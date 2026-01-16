ТСН у соціальних мережах

532
2 хв

Народила вдома і залишила в під’їзді: у Тернополі знайшли 20-річну матір

У Тернополі знайшли новонароджену дівчинку в під’їзді. Дитина в реанімації, особу матері встановлено.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Тернополі розшукали матір, яка в під’їзді багатоповерхівки залишили немовля в сумці

У Тернополі розшукали матір, яка в під’їзді багатоповерхівки залишили немовля в сумці / © Національна поліція України

У Тернополі поліція встановила особу жінки, яка залишила своє новонароджене немовля у під’їзді багатоповерхівки. Дитину знайшли вночі на вулиці Київській, наразі дівчинка перебуває в реанімації.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

За його словами, немовля виявили близько першої години ночі. Дитину негайно госпіталізували, зараз за її життя борються медики.

«Завдяки цій злагодженій роботі встановлено, що породілля — 20-річна жителька Зборова, яка проживає у Тернополі разом із бабусею. З нею тривають слідчі дії», — повідомили в поліції.

Як зазначив Зюбаненко, правоохоронці провели масштабну роботу, щоб вийти на слід матері: опитали мешканців будинку та навколишніх кварталів. Також переглянули записи з камер відеоспостереження і перевірили дані медичних установ та соціальних служб.

«Попередньо з’ясовано, що жінка не перебувала на медичному обліку, народила вдома і після цього залишила немовля в під’їзді», — зауважили поліцейські.

Наразі з жінкою тривають слідчі дії. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі. Остаточну оцінку діям матері надасть суд.

Керівник поліції закликав громадян не залишатися наодинці зі складними життєвими обставинами, а звернутися до волонтерів, медиків або профільних служб, щоб зберегти життя дитині.

Раніше ми писали, що в Тернополі у під’їзді багатоповерхівки виявили в сумці новонароджену дитину. Дівчинку доправили до лікарні. Тоді правоохоронці розшукували матір дитини.

