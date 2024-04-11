Поламаємо весь сімейний і соціальний устрій: ветеранка про ідею мобілізації жінок

Голова жіночого ветеранського руху негативно ставиться до ідеї мобілізації жінок, але за те, щоб заохочувати жінок за власним бажанням приєднуватися до війська.

Заклик мобілізувати жінок, який час від часу "випливає" в Україні, є хибним.

Таку думку висловила голова жіночого ветеранського руху Катерина Приймак, передає "Київ24".

"В нас в суспільстві зараз оцей заклик "а давайте мобілізувати жінок" є, на мій погляд, хибним. Просто тому, що люди не розуміють, що якщо ми зараз будемо призивати всіх жінок, яким чином це буде відбуватися", – розмірковує Приймак.

Вона зауважує, що прихильники мобілізації жінок не уточнюють: це будуть жінки, які народили вже дитину, чи це будуть ще бездітні жінки, і не звертають уваги на безліч інших нюансів.

"Ми будемо тиснути на жінок, щоби вони народжували дітей, тому що в нас демографічна криза, а потім віддавали своїх дітей на виховання і далі йшли воювати? Просто світ на даний момент не досяг гендерної рівності... І в цьому власне і питання, чому не може одна країна просто взяти і мобілізувати всіх жінок", – каже ветеранка.

На її думку, у разі мобілізації жінок доведеться "поламати весь сімейний і соціальний устрій країни". А це реалізувати дуже складно, або навіть неможливо.

"Але з тим, як не вистачає людей в армії, треба робити все для того, щоби залучати і чоловіків, і жінок. Обіцяти їм професію, прозоро з ними комунікувати, прозоро комунікувати про проблеми армії", – підсумувала Катерина Приймак.

Нагадаємо, радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв’ю The Times сказала, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками.

Ця заява викликала гучну реакцію суспільства.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечили цю інформацію. Там запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.

Натомість одіозна нардепка Мар'яна Безугла заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готувати дівчат до війни змалечку?!: Українців обурила заява про мобілізацію жінок!

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