Поласував домашньою тушкованкою: у Рівненській області від ботулізму помер чоловік

Поласував домашньою тушкованкою: у Рівненській області від ботулізму помер чоловік

Хворому ввели антиботулінічну сироватку, але його це не врятувало.

У середу, 1 вересня, у Рівненській області від ботулізму помер 74-річний мешканець Вараського району. Чоловіка госпіталізували до Зарічненської багатопрофільної лікарні 28 серпня у важкому стані.

Як розповіли в Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб, у чоловіка були порушення зору, ускладнення дихання та ковтання, м'язева слабкість, зміна голосу, нудота.

Йому ввели антиботулінічну полівалентну сироватку. Однак всі заходи були не ефективними і хворий помер 1 вересня.

Епідрозслідування показало, що хворий вживав домашні м'ясні консерви зі свинини.

Це перший у цьому році зареєстрований випадок ботулізму в Рівненській області.

Нагадаємо, 22-річна мешканка Кіровоградської області потрапила до лікарні після того, як з'їла копченої та в’яленої риби, придбаної у місцевому магазині. Медики у дівчини запідозрили ботулізм і відправили аналіз крові до лабораторії.

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