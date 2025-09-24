ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Поле вкрите килимом з оптоволокна: військові показали унікальні кадри

Військові показали, як дрони контролюють фронт з повітря.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © Скріншот

Військові демонструють, як сучасні технології трансформують поле бою. Замість традиційних аграрних пейзажів — кабельні мережі та траси для FPV-дронів, які забезпечують постійний відео- та розвідувальний моніторинг.

Про це повідомляє 4 батальйон Сила Свободи НГУ «Рубіж» у Telegram.

«Замість колосків — кабель. Замість врожаю — нові траси FPV дронів. Оптика стелиться по землі, а в небі йде безперервний рух FPV, які змінюють картину фронту щодня.», — йдеться у повідомленні.

Оптика стелиться по землі, забезпечуючи зв’язок і контроль над дронами, а самі FPV-дрони здійснюють безперервні польоти, фіксуючи рухи противника та зміни на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розробила FPV-дрони на основі оптоволоконного зв’язку, які захищені від радіоелектронних засобів противника. Ці дрони можуть виконувати завдання в умовах, де звичайні дрони безсилі, і завдавати ударів глибоко в тилу ворога.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie