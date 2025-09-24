Поле вкрите килимом з оптоволокна: військові показали унікальні кадри

Дрон / © Скріншот

Військові демонструють, як сучасні технології трансформують поле бою. Замість традиційних аграрних пейзажів — кабельні мережі та траси для FPV-дронів, які забезпечують постійний відео- та розвідувальний моніторинг.

Про це повідомляє 4 батальйон Сила Свободи НГУ «Рубіж» у Telegram.

«Замість колосків — кабель. Замість врожаю — нові траси FPV дронів. Оптика стелиться по землі, а в небі йде безперервний рух FPV, які змінюють картину фронту щодня.», — йдеться у повідомленні.

Оптика стелиться по землі, забезпечуючи зв’язок і контроль над дронами, а самі FPV-дрони здійснюють безперервні польоти, фіксуючи рухи противника та зміни на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розробила FPV-дрони на основі оптоволоконного зв’язку, які захищені від радіоелектронних засобів противника. Ці дрони можуть виконувати завдання в умовах, де звичайні дрони безсилі, і завдавати ударів глибоко в тилу ворога.