"Полечу в Дубай, а ви будете сидіти у підвалах": чемпіонка України пригрозила українцям обстрілами

Аслу Алєйнікова записала відео, в якому образила дніпрян і заявила, що їм "від Росії ще так прилетить".

Чемпіонка України з академічного веслування, модель, членкиня збірної України з веслувального спорту Алсу Алєйнікова втрапила у грандіозний скандал. Алєйнікова записала відео, в якому зневажливо відгукнулася про жителів Дніпра, заявивши, що до них "ще прилетять ракети від Росії", а вона тим часом "полетить в Дубай".

Відео вона записала на своїй сторінці в Instagram. Коли його стали шерити Мережею, дівчина обмежила доступ до сторінки.

"Післязавтра полечу напевно у Дубай. Там буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і смоктати лапу. Ви не можете зробити самі ні*уя (нічого. – Ред.). Ви не можете повпливати ні на що. Ви пусте місце і нічого не вирішуєте. А я, якщо захочу – полечу в Дубай, я куплю собі ще один Lamborghini чи Jaguar...Тому сидіть мовчки. Вам від Росії ще так прилетить, ви очухаєтеся, будете тут своїм рилом л***о прибирати", – говорить на відео спортсменка.

З контексту відео Алєйнікової можна зрозуміти, що вона обурилася коментарями підписників щодо свого розкішного способу життя під час війни.

Увага, на відео є нецензурна лексика

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Алєйнікова позиціювала себе як патріотично налаштована громадянка і навіть відкривала збір для допомоги армії.

Алейнікова є донькою іншої відомої веслувальниці Діни Міфтахутдінової – срібної призерки Олімпійських іграх-1996 брала срібло. Міфтахутдінова 2020 року стала депутаткою. Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

Також Діна Міфтахутдінова є керівником комунальної установи "Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності". Наразі вона також обмежила доступ до своїх соцмереж.