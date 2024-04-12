Полетіли до Кобзона: ЗСУ привітали окупантів із "днем космонавтики" (відео)

Ворог продовжує втрачати в Україні усе – гідність, техніку й життя.

ЗСУ потужно вдарили по бронетехніці армії РФ. Ворожі солдати розбіглися й розлетілися хто куди.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

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За словами Бутусова, після потрапляння до російської бронетехніки хтось з екіпажу розбігся, а хтось буквально розлетівся.

"Роскосмос захопився б", – іронічно написав журналіст.

Вочевидь, росіяни попрямували просто "на концерт до Кобзона". Нехай щастить!

Нагадаємо, українські бійці ефективно відпрацювали по особовому складу противника на Авдіївському напрямку. Завдання виконали пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.

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