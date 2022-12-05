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Полетів до пекла: ЗСУ закобзонили "найкращий екіпаж" серед гелікоптерів Ка-52 ЗС РФ

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Полетів до пекла: ЗСУ закобзонили "найкращий екіпаж" серед гелікоптерів Ка-52 ЗС РФ

Фото: commons.wikimedia.org

Українські захисники "мінуснули" найрезультативніший екіпаж серед Ка-52 ЗС РФ.

У російському бойовому гелікоптері Ка-52, який вчора, 4 грудня, збили військовослужбовці  Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряних сил ЗСУ, перебував був "найрезультативніший" екіпаж ЗС РФ.

Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

"Екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим екіпажем угруповання.Вони були найкращими з найкращих. Легендарні. 6 орденів Мужності на двох. Сьогодні їх не стало.
Обох", - написали на пропагандистському каналі.

Момент знищення російського "Алігатора" зафільмували українські захисники.

Нагадаємо, що за минулу добу, 4 грудня, ЗСУ ліквідували 540 російських окупантів. Станом на сьогодні втрати ЗС РФ в Україні становлять близько 91 690 осіб. 

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Дата публікації
Перегляди
1660
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