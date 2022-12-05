Полетів до пекла: ЗСУ закобзонили "найкращий екіпаж" серед гелікоптерів Ка-52 ЗС РФ

Українські захисники "мінуснули" найрезультативніший екіпаж серед Ка-52 ЗС РФ.
У російському бойовому гелікоптері Ка-52, який вчора, 4 грудня, збили військовослужбовці Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряних сил ЗСУ, перебував був "найрезультативніший" екіпаж ЗС РФ.
Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.
"Екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим екіпажем угруповання.Вони були найкращими з найкращих. Легендарні. 6 орденів Мужності на двох. Сьогодні їх не стало.
Обох", - написали на пропагандистському каналі.
Говорят был лучший экипаж ВВС РФ Оба сразу отбыли в рай. Как Путин и обещал pic.twitter.com/U33bTPiud2— Oles Filonenko ♂️ (@taxfreelt) December 5, 2022
Момент знищення російського "Алігатора" зафільмували українські захисники.
Нагадаємо, що за минулу добу, 4 грудня, ЗСУ ліквідували 540 російських окупантів. Станом на сьогодні втрати ЗС РФ в Україні становлять близько 91 690 осіб.
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