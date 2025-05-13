Поляки знову блокують пункт пропуску: яка ситуація на кордоні

Пункт пропуску на кордоні. / © фото: Ігор Воловодівський

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Напередодні, 12 травня, польські перевізники почали блокування пункту пропуску на кордоні "Ягодин-Дорогуськ". Наразі кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служи.

Зазначається, що наразі перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин". Вони обирають інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

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Відомо, що польські перевізники вчора заблокували для проїзду КПП "Дорогуськ-Ягодин", обмеживши ух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду до України. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише вісім - на виїзд з України.

Якщо напередодні електронна черга налічувала 1391 транспортний засіб, то сьогодні зрвнку вона скоротилася майже вдвічі і становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

Митники наголошують, що "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

Нагадаємо, напередодні зранку з’явилася інформація, що польські перевізники обіцяють перекрити кордон з Україною.Разом з тим вони наголосили, що гуманітарний вантаж та автобуси проїжджатимуть без перешкод. Протест польських перевізників може тривати до чотирьох місяців.

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Окрім того, на кордоні з Польщею обмежили роботу одного з пунктів пропуску. До 5 червня орієнтовно діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході “Устилуг–Зосин”.

Дата публікації 18:00, 12.05.25 Кількість переглядів 19 Блокада кордону польськими перевізниками! Що знову пішло не так? Наживо