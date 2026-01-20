- Дата публікації
Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники оприлюднили унікальні фото
Небо світилося зеленими, рожевими та фіолетовими відтінками — рідкісне природне явище.
Прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами о третій годині ночі 20 січня.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Полярне сяйво — одне з найвражаючих природних явищ. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі, освітлюючи небо зеленими, рожевими та фіолетовими спалахами. В Україні це явище іноді проявляється і багряними відтінками.
Яскраві кольори на нічному небі могли спостерігати не лише прикордонники, а й жителі Карпатського регіону.
Спостереження полярного сяйва в наших широтах — рідкість, і цього року воно стало однією з найгарніших астрономічних подій зимового сезону.
Нагадаємо, раніше в небі на Сумщині були помічені два рідкісних явища. Там протягом однієї доби спостерігали одразу два незвичні небесні явища — полярне сяйво вночі та рідкісне подвійне гало вдень.