Укрaїнa
150
1 хв

Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники оприлюднили унікальні фото

Небо світилося зеленими, рожевими та фіолетовими відтінками — рідкісне природне явище.

Віра Хмельницька
Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники оприлюднили унікальні фото

Над Карпатами засяяло полярне сяйво / © ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами о третій годині ночі 20 січня.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Полярне сяйво — одне з найвражаючих природних явищ. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі, освітлюючи небо зеленими, рожевими та фіолетовими спалахами. В Україні це явище іноді проявляється і багряними відтінками.

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Яскраві кольори на нічному небі могли спостерігати не лише прикордонники, а й жителі Карпатського регіону.

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Спостереження полярного сяйва в наших широтах — рідкість, і цього року воно стало однією з найгарніших астрономічних подій зимового сезону.

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Полярне сяйво над Карпатами / © ДПСУ

Нагадаємо, раніше в небі на Сумщині були помічені два рідкісних явища. Там протягом однієї доби спостерігали одразу два незвичні небесні явища — полярне сяйво вночі та рідкісне подвійне гало вдень.

150
