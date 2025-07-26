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В Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на "сендвіч" із білого льоду з синім прошарком (фото)
Айсберг із синьою смугою всередині став результатом замерзання талої води в тріщині льодовика.
В Антарктиці біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка сфотографувала унікальний айсберг, який нагадує сендвіч — білий лід з яскраво-синьою прошарком посередині. Це явище виникло через особливості формування льоду та тріщину в льодовику, заповнену талою водою, що згодом замерзла.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
Колись давно цей айсберг був частиною льодовика на суходолі, у якому утворилася вертикальна тріщина. Ця тріщина наповнилась талою водою, яка замерзла і утворила яскраво-синій прошарок всередині льодової брили. Після відколювання від основного льодовика, шматок льоду перевернувся, що зробило цей прошарок добре помітним.
Біла частина айсберга — це фірновий лід, який формується шаруваннями снігу, що під дією власної ваги ущільнюється до структури, схожої на пористий шоколад із замкненими бульбашками повітря.
«Очевидно, материнський льодовик цього айсберга був малорухомий, оскільки тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, яка заповнила тріщину, не витікла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки», — пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру Денис Пішняк.
Він також зазначив, що цей льодовик перебував у холодніших кліматичних умовах, ніж льодовики поблизу української станції. На це вказує однорідність фірнового льоду, тоді як льодовики нашого регіону мають більш виразні прошарки — ознаку сильного періодичного танення.
«Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня», — підсумував науковець.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Антарктиді вчені виявили гігантські каньйони під льодами Антарктиди — у 5 разів більше, ніж очікувалося. Деякі з цих підводних каньйонів сягають глибини до 4000 метрів — це приблизно висота Монблану.