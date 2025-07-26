В Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на "сендвіч" із білого льоду з синім прошарком (фото)

Айсберг / © Pixabay

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В Антарктиці біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка сфотографувала унікальний айсберг, який нагадує сендвіч — білий лід з яскраво-синьою прошарком посередині. Це явище виникло через особливості формування льоду та тріщину в льодовику, заповнену талою водою, що згодом замерзла.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Колись давно цей айсберг був частиною льодовика на суходолі, у якому утворилася вертикальна тріщина. Ця тріщина наповнилась талою водою, яка замерзла і утворила яскраво-синій прошарок всередині льодової брили. Після відколювання від основного льодовика, шматок льоду перевернувся, що зробило цей прошарок добре помітним.

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Біла частина айсберга — це фірновий лід, який формується шаруваннями снігу, що під дією власної ваги ущільнюється до структури, схожої на пористий шоколад із замкненими бульбашками повітря.

© Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«Очевидно, материнський льодовик цього айсберга був малорухомий, оскільки тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, яка заповнила тріщину, не витікла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки», — пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру Денис Пішняк.

© Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Він також зазначив, що цей льодовик перебував у холодніших кліматичних умовах, ніж льодовики поблизу української станції. На це вказує однорідність фірнового льоду, тоді як льодовики нашого регіону мають більш виразні прошарки — ознаку сильного періодичного танення.

© Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня», — підсумував науковець.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Антарктиді вчені виявили гігантські каньйони під льодами Антарктиди — у 5 разів більше, ніж очікувалося. Деякі з цих підводних каньйонів сягають глибини до 4000 метрів — це приблизно висота Монблану.