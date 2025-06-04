Полярники «Вернадського» показали білого гіганта, що дрейфує поруч із ними

Айсберг / © скриншот з відео

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Понад кілометр криги, що здіймається з океану — полярники зафіксували гігантський айсберг неподалік станції «Академік Вернадський» і показали унікальні кадри з дрона.

Про це йдеться в повідомленні Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Уже близько місяця біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» дрейфує айсберг-гігант. За вимірами українських полярників, його довжина становить 1285 метрів — це приблизно як головна вулиця Києва, Хрещатик. Висота видимої частини айсберга сягає 80 метрів, а ширина — близько 90 метрів.

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«Це моя шоста зимівля на „Вернадському“, і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним просто з вікон станції, хоча він і знаходиться за кілька десятків кілометрів від нас», — розповів керівник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Унікальні кадри цього льодового велетня опублікував механік експедиції Юрій Шовкалюк. Завдяки зйомці з дрона можна детально розгледіти верхівку айсберга. І це лише близько 10% від його справжньої висоти — решта масиву прихована під водою.

За формою це так званий «столовий айсберг» — з плоскою верхівкою і вертикальними стінками. Вчені припускають, що він відколовся від одного з південних шельфових льодовиків, зокрема льодовика Георга VI або Вілкінса.

Дата публікації 12:26, 04.06.25 Кількість переглядів 7 Співробітники «Вернадського» показали білого гіганта, що дрейфує поряд з ними

Полярники уважно стежать за айсбергом і планують спостерігати за його подальшим рухом. Не виключено, що він пройде частину маршруту найбільшого на сьогодні айсберга A23a, який понад 30 років залишався нерухомим у морі Ведделла, а з 2020 року почав дрейфувати на північ.

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Нагадаємо, найбільший в історії айсберг — B-15 — мав площу понад 11 тисяч квадратних кілометрів, але нині вже розтанув. Сучасний гігант A23a має площу близько 3,1 тисячі квадратних кілометрів — майже як чотири Києва.

За подальшим маршрутом льодової брили біля «Вернадського» українські науковці обіцяють продовжувати спостереження та інформувати громадськість.

Нагадаємо, українські вчені вперше опублікували унікальний запис звуків, які видають косатки. Його вдалося отримати під час антарктичної експедиції в затоці Коллінза. Дослідники сподіваються, що ці матеріали допоможуть краще зрозуміти комунікацію морських ссавців.