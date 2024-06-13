Поліцейські евакуювали родину з-під Вовчанська: 7-річний хлопчик подякував, зачитавши зворушливий віршик (відео)

Поліцейські евакуювали з-під Вовчанська 7-річного Руслана разом із мамою та старшою сестрою. Він, як і тисячі інших українських дітей, був змушений покинути домівку через атаки росіян. На знак подяки поліцейським хлопчик прочитав напам'ять патріотичний віршик.

"Батьківщина – це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола у весняному лузі", – сказав Русланчик.

Правоохоронці подарували хлопчикові свій шеврон. У відповідь він запевнив, що коли виросте, то теж стане поліцейським.

"Попри все, хлопець посміхається. Із захопленням дивиться на свого рятівника. Адже мріє, коли виросте, теж стати поліцейським. Окупанти відбирають дитинство в маленьких українців, але їм ніколи не відняти в них любові до рідної землі", – зазначили в МВС.

Що таке Батьківщина: 7-річний Руслан під час евакуації з-під Вовчанська зворушив поліцейських

Раніше ми розповідали зворушливу історію, як 70-річний дідусь з прифронтового села рятував своїх корів і собак.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.