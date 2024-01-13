Поліцейські матимуть необмежений доступ до житла власників зброї: юрист про ризики нового законопроєкту

Працівників МВС зможуть у будь який час здійснювати перевірку громадян, які мають дозвіл на зброю.

Юрист Євген Пронін розповів про ризики, які передбачені у законопроєкті про цивільний обіг зброї. За його словами, "пропозиції, мʼяко кажучи, дикі".

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, короткоствольну нарізну вогнепальну зброю можна придбати лише від 30 років у випадку наявності 5-річного попереднього володіння іншої дозволеної зброї до цього і і лише через п'ять років після закінчення воєнного стану.

"Масло масляне, намазане машинним маслом. Награднячки (нагородна зброя - ред.) дозволятимуть носити вже від початку дії змін до закону. Ну і нагородження з правом носіння такої зброї можливе хоч від 18 рочків. Зʼявиться кримінальна відповідальність за незаконне поводження з гладкоствольною зброєю. Сьогодні є адміністративна відповідальність", - зазначив він.

Також зʼявиться необмежений доступ працівників МВС до житла власників зброї з метою перевірки у будь який час та кримінальна відповідальність за носіння власної зареєстрованої зброї у вигляді позбавлення волі до трьох років.

"Тепер про транспортування зброї, її основних частин та/або боєприпасів до зброї за межі області, потрібно обовʼязково повідомляти орган Цацполу України. Сюр. Це вбивство стрілкового ремесла, збільшення обʼємів травматичної зброї та майже повне копіювання росіянського закону про зброю", - резюмував юрист.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про цивільний обіг зброї.