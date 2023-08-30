Поліцейські перебувають у лікарні: в Держбюро розслідувань повідомили про перебіг справи у Дніпрі і стан копів

Внаслідок смертельної стрілянини у Дніпрі заплановано судово-медичні експертизи, експертизи зброї поліцейських. Вони наразі перебувають у лікарні.

Про перебіг розслідування у Дніпрі і стан копів під час телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"Наразі вже заплановано судово-медичні експертизи, експертизи зброї. Буде долучено абсолютно все відео, яке тільки буде знайдено з телефонів приватних безпосередньо свідків, з камер відеоспостереження, з бодикамер. І, звичайно ж, будуть допитувати всіх, хто бачив, можливо, хоча б якийсь фрагмент або був присутній десь на місці, окрім безпосередніх участників цього, на жаль, прикрого і трагічного інциденту", - повідомила речниця.

Вона також зауважила, що поліцейські наразі перебувають у лікарні. Зокрема, один із поліцейських, який стріляв - під пильним наглядом правоохоронців.

Нагадаємо, правоохоронці також готують підозру жінці, яка була разом із загиблим через стрілянину чоловіком у Дніпрі. Їй інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Додамо, що 29 серпня у Дніпрі сталася смертельна стрілянина. Там патрульні зупинили автомобіль Jaguar, де перебували чоловік, жінка і двоє дітей. Під час затримання дорослі чинили опір, а тому правоохоронець тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події.

У коментарі ТСН.ua колишня дружина загиблого чоловіка повідомила, що в салоні авто той був разом зі своєю коханкою.

Поліцейському, який стріляв у чоловіка, загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

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