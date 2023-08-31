“Поліцейський діяв законно”: на суді виступила адвокатка копа, який застрелив чоловіка у Дніпрі

Сторона захисту вважає, що для запобіжного заходу підозрюваному достатньо особистого зобов'язання чи домашнього арешту.

Під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід поліцейському, який у вівторок, 29 серпня, застрелив у Дніпрі чоловіка-пасажира Jaguar, виступила адокатка підозрюваного.

Про це із залу суду повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Адвокатка заявила, що підозра, яку оголошено її підзахисному, необґрунтована взагалі. За її словами, кваліфікація злочину неправильна, а поліцейський діяв цілком законно.

Сторона захисту вважає, що недоречно обирати для поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, достатньо особистого зобов'язання чи максимум - домашнього арешту.

Прокурор натомість просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Як повідомлялося раніше, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському відбувається за допомогою відеозв’язку, що пов'язано зі станом здоров'я правоохоронця.

Поліцейського, який під час конфлікту через порушення правил дорожнього руху застрелив чоловіка, підозрюють в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. В машині перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Між дорослими з автівки та патрульними виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних. Жінці з Jaguar готують підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

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