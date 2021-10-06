Поліцейський із Волині перерахував тещі 800 тис. грн бюджетних грошей за "ремонт службових авто"

Колишньому поліцейському загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Експосадовець Головного управління Нацполіції Волинської області перерахував на рахунки компаній, які належать його тещі 800 тис. грн бюджетних коштів. За ці гроші жінка нібито мала ремонтувати службові авто поліції.

Про це повідомили в прокуратурі Волинської області.

Експоліцейському вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому інкримінують заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

За даними слідства, колишній поліцейський в 2018 році складав та завіряв фіктивні документи про нібито ремонт службового автотранспорту, який фактично не виконувався. Через це тещі поліцейського з бюджету перерахували 800 тис. грн.

Колишньому поліцейському загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Сумській області начальник фінслужби військової частини привласнив 4 млн гривень і зник.

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