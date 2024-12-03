Поліцейський з "проукраїнськими поглядами" передавав Росії дані про ЗСУ: чому він так вчинив

На суді коп заявив, що його шантажував колишній колега, який втік до Росії.

У Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили правоохоронця, який від червня по жовтень 2023 року передавав росіянам дані про ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, капітан поліції від червня до жовтня 2023 року передавав Росії дані про Сили оборони для того, щоб окупанти завдавали ракетні удари.

На засіданні суду правоохоронець провину визнав та розкаявся. Він розповів, що передавав Росії дані про Сили оборони, оскільки його колишній колега, який виїхав до Москви змушував його шпигувати для окупантів. Чоловіку погрожували тим, що вб'ють його та родину, якщо він перестане шпигувати для Росії.

Мати підозрюваного на суді підтвердила слова сина. Вона зазначила, що їй теж погрожували.

Знайома поліцейського розповіла, що давно знає чоловіка, як "людину патріотично налаштовану до своєї землі і до людей". Вона переконана, що він шпигував для РФ, оскільки боявся за життя своїх рідних.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.2 ст.111 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також колишнього правоохоронця позбавили звання "капітан поліції".

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні засудили військового з СБУ, який відмовився виїжджати з окупованого Енергодара та перейшов на бік Росії.

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