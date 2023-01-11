Поліцейський з Тернополя розслідував діяльність нарколабораторії, яку сам і організував

Тернопільський поліцейський заради прикриття розслідував діяльність своєї нарколабораторії, яка виготовляла психотропів на 1 мільйон гривень.

Правоохоронці викрили поліцейського з Тернополя, який 2021 року нібито розслідував справу про виробництво наркотиків, документував діяльність злочинної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін.

Як встановило ДБР, насправді працівник поліції використовував цю справу як прикриття своєї протиправної діяльності. Оскільки саме він разом зі спільником організував діяльність цієї нарколабораторії. Він підшукав для неї приміщення – гараж у кооперативі в одному з районів обласного центру. Приміщення обладнали усім необхідним для виготовлення наркотичних та психотропних речовин.

За оперативними даними, обсяги виробництва наркотиків, зокрема небезпечної психотропної речовини PVP та амфетаміну сягали не менше 1 мільйона гривень.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 317 КК України).

За скоєне поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи для інших учасників незаконного бізнесу.

Нагадаємо, у жовтні Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує причетність правоохоронців Львівщини до перевезення до Польщі 300 кг гашишу. За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.

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