Поліцейський застрелив товариша по службі і намагався втекти до Росії: фото та відео

Убивство сталося під час бійки у райвідділі поліції.
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали патрульного поліцейського, який під час суперечки застрелив товариша по службі.
Про це в середу, 17 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.
Тіло убитого лейтенанта поліції було виявлено в орендованій райвідділом поліції будівлі у місті Рубіжному Луганської області. Того ж дня співробітники ДБР встановили причетного до вбивства — патрульного поліцейського.
За даними слідства, між правоохоронцями у приміщенні райвідділу виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. “У ході бійки одним із них була застосована зброя”, - повідомили в ДБР.
Працівника поліції затримали у Луганської області на шляху до державного кордону з РФ, де він збирався переховуватися від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців над громадянами у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.
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