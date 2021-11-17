Поліцейський застрелив товариша по службі і намагався втекти до Росії: фото та відео

Поліцейський застрелив товариша по службі і намагався втекти до Росії: фото та відео

Убивство сталося під час бійки у райвідділі поліції.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали патрульного поліцейського, який під час суперечки застрелив товариша по службі.

Про це в середу, 17 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

Тіло убитого лейтенанта поліції було виявлено в орендованій райвідділом поліції будівлі у місті Рубіжному Луганської області. Того ж дня співробітники ДБР встановили причетного до вбивства — патрульного поліцейського.

За даними слідства, між правоохоронцями у приміщенні райвідділу виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. “У ході бійки одним із них була застосована зброя”, - повідомили в ДБР.

Працівника поліції затримали у Луганської області на шляху до державного кордону з РФ, де він збирався переховуватися від кримінальної відповідальності.

“Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців над громадянами у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.

Читайте також: