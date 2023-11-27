Поліцейському, який застрелив чоловіка в Дніпрі, дозволили повернутись на роботу

Суд скасував цілодобовий домашній арешт та призначив домашній арешт у нічний час доби.

Поліцейському Єгору Звонкову, який у вересні 2023 року у Дніпрі застрелив чоловіка під час затримання, дозволили повернутись на роботу до Національної поліції.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов на сторінці у фейсбук.

Адвокат розповів, що Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисту поліцейського. Окрім того, ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду від 26 жовтня 2023 року про подовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту скасували. Натомість застосовано домашній арешт у нічний час доби.

"Поступова, але клопітка та наполеглива робота захисту приносить свої результати. Безглуздість інкримінованого злочину починає проступати, незважаючи на неготовність надавати оцінку кваліфікації слідчими суддями", - написав Йосипов.

Зауважимо, що патрульний поліцейський з Дніпра Єгор З., якого підозрюють у вбивстві чоловіка, коментуючи цей інцидент, наголосив, що не вважає себе винним.

Читайте також: