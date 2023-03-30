Поліція Дніпропетровщини затримала угруповання з наркотиками на 7,3 мільйона гривень

Вони виготовляли та збували наркотики в Жовтих Водах.

У Дніпропетровській області затримали злочинне наркоугруповання з 12 учасників. У них вилучили наркотики на 7,3 мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровщини.

"Учасники групи – мешканці міста Жовті Води, які займалися збутом метамфетаміну, вирощуванням канабісу, та збутом цих та інших наркотиків на території міста", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що створив та очолив злочинну організацію 32-річний мешканець Жовтих Вод. Він залучив до незаконної діяльності ще 11 місцевих, зокрема й 16-річного хлопця.

Під час обшуку вилучили: 32 кг марихуани, пів кілограма метамфетаміну, метадон, опій ацетильований та екстракційний. Також у зловмисників вилучили зброю, чотири автівки, пів мільйона гривень та інші речові докази.

Раніше ми повідомляли, що у львівському похоронному бюро вилучили зброю та наркотики. Серед трун і похоронних вінків поліцейські виявили вогнепальну зброю, гранату, арбалет і пів кілограма наркотичних речовин.