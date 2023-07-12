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Поліція Хмельниччини скасувала закриття справи щодо зґвалтування корови

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Поліція Хмельниччини скасувала закриття справи щодо зґвалтування корови

Поліція Хмельниччини скасувала закриття справи про зґвалтування корови / Фото: Associated Press

Раніше поліція закрила справу, бо не побачила "нічого кримінального" у справі.

Управління поліції Хмельниччини спільно з прокурорами Хмельницької обласної прокуратури після додаткового вивчення матеріалів прийняли рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження щодо знущання та зґвалтування корови у селищі Антоніни.

Про це інформує пресслужба Обласного слідчого управління поліції Хмельниччини.

"У межах розслідування, поновленого за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, заплановано проведення додаткових слідчих дій, у тому числі судових експертиз. Після отримання результатів досліджень буде вирішуватися питання про оголошення підозри 22-річному чоловікові, який наприкінці травня тягнув прив’язану до мінітрактора корову у селищі Антоніни Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у поліції Хмельниччини додали, що про перебіг досудового розслідування ми інформуватимемо на офіційних ресурсах ГУНП в Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція закрила кримінальне провадження у справі корови, яку катували і зґвалтували на Хмельниччині, бо не побачила там кримінального правопорушення.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області поліцейські розшукали зловмисника, який прив’язав корову до трактора і тягнув знесилену тварину ґрунтовою дорогою.

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Дата публікації
Перегляди
1652
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