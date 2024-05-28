Поліція ідентифікувала 14 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу у Харкові

Поліція ідентифікувала 14 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу по "Епіцентрі" у Харкові.

Про це повідомляє МВС у соціальних мережах.

Особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 12 — за допомогою тесту ДНК ANDE. Троє тіл поки не ідентифіковані.

Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей. У пошуках рідних до правоохоронців звернулися та надали свої ДНК 16 громадян.

Понад дві доби триває робота штабу слідчих і криміналістів.

Люди, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами 0934943162 або 102.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ще 7 людей – зниклі безвісти! Пошукова операція в "Епіцентрі" у Харкові триває три доби!

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