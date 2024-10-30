Поліція Києва затримала палія відділень “Укрпошти”: фото

За кожен пошкоджений “об’єкт” спецслужби РФ обіцяли грошову винагороду, яку виконавець так і не отримав.
Поліція Києва затримала студента технікуму, який за вказівками свого куратора із російської спецслужби, здійснював підпали поштових відділень в українській столиці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
У поліції нагадали, що за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем були пошкоджені вхідні двері, а в Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.
Оперативники столичного главку поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили, що до скоєння підпалів причетний 16-річний уродженець Житомирської області, студент столичного технікуму.
Пропозицію про “підробіток” він отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Порушник за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень, та розбивши скло в ще одному, запалив його зсередини.
Кожне завдання виконавець знімав на відео, як доказ, щоби в подальшому отримати гроші. Втім кошти він так і не отримав.
Слідчі затримали неповнолітнього палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту.
За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, раніше працівники СБУ та поліції затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які скоювали підпали "Укрзалізниці" та "Укрпошти" у трьох областях держави.
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