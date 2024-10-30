Поліція Києва затримала палія відділень “Укрпошти”: фото

За кожен пошкоджений “об’єкт” спецслужби РФ обіцяли грошову винагороду, яку виконавець так і не отримав.

Поліція Києва затримала студента технікуму, який за вказівками свого куратора із російської спецслужби, здійснював підпали поштових відділень в українській столиці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У поліції нагадали, що за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем були пошкоджені вхідні двері, а в Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.

Наслідки підпалу відділення "Укрпошти" у Києві / Фото: Поліція Києва

Спалене відділення "Укрпошти" у Києві / Фото: Поліція Києва

Оперативники столичного главку поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили, що до скоєння підпалів причетний 16-річний уродженець Житомирської області, студент столичного технікуму.

Пропозицію про “підробіток” він отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Порушник за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень, та розбивши скло в ще одному, запалив його зсередини.

Кожне завдання виконавець знімав на відео, як доказ, щоби в подальшому отримати гроші. Втім кошти він так і не отримав.

Слідчі затримали неповнолітнього палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту.

Палій "Укрпошти" у Києві під час відтворення подій / Фото: Поліція Києва

За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, раніше працівники СБУ та поліції затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які скоювали підпали "Укрзалізниці" та "Укрпошти" у трьох областях держави.

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