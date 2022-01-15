Поліція Київської області розшукує чоловіка, який підстрелив молодика: прикмети

Правоохоронці просять відгукнутися тих, кому щось відомо.

Поліція Київської області розшукує чоловіка, котрий влаштував стрілянину поблизу нічного клубу та підстрелив людину.

Про це розповіли у ТСН.19:30 15 січня.

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Інцидент стався ще 7 січня. Того дня 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів Білої Церкви. Там познайомився із компанією молодиків. Під час застілля щось пішло не так. Зловмисник пішов до своєї машини, дістав автомат і вистрілив у повітря. Потім двічі поцілив у свого нового знайомого. Чоловік ще досі у лікарні.

Поліція ж встановила особу стрільця. Розшукується Євген Хоменко. Йому 28 років. Він родом з Донецька. Правоохоронці просять відгукнутися тих, кому щось про нього відомо.

Поліція розшукує чоловіка, котрий влаштував стрілянину поблизу нічного клубу | Новини Київської області

Як повідомлялося, в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021-го. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото. Увесь цей час від імені жінки листувався ймовірний вбивця. 30-річний чоловік був одруженим і мав двох дітей, але за кілька тижнів до злочину переїхав жити до Габріели.

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