Поліція ліквідувала схему масового переправлення чоловіків за кордон

Свої послуги організатори схеми оцінювали у 10 000 доларів США за кожну людину.

Поліція України у взаємодії з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США ліквідувала міжнародну злочинну групу яка займалася переправленням чоловіків за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

У повідомленні вказується, що завдяки взаємодії з колегами зі Сполучених Штатів було встановлено місцеперебування організатора злочинної групи, який зі США координував дії спільників.

"Іншого співорганізатора затримали на території Закарпаття під час незаконного переправлення чергової групи людей. Заходи проводились в рамках міжнародної спецоперації Інтерполу "LIBERTERRA II", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що учасники злочинної групи причетні до незаконного переправлення за кордон близько 40 осіб, свої злочинні послуги вони оцінювали у 10 000 доларів США за кожну людину.

Фігурантами було створено закритий канал у месенджері Telegram, в якій вони пропонували свої "послуги" та проводили консультації.

"Після оплати авансу втікачі мали дістатися до м. Львів, а звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків призовного віку переховували у помешканнях зловмисників, після чого незаконно переправляли через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску до Румунії", - йдеться у повідомленні.

У взаємодії з HSI DHS українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який, незаконно перетнувши державний кордон України, втік до США, а звідти координував діяльність співучасників, здійснював розподіл грошових коштів.

Організаторам злочинної «схеми» повідомлено про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один із них вже під арештом.

Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Поліція ліквідувала схему втечі за кордон / Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині посадовець організував елітний канал втечі за кордон.

Крім того, ми раніше інформували, що на Закарпатті двоє ухилянтів хотіли втекти до Угорщини, вдаючи з себе військових.

Читайте також: