Поліція Миколаївщини зняла кліп і присвятила гравцям збірної України пісню

Поліцейські побажали збірній перемоги.

Співробітники поліції Миколаївській області присвятили гравцям збірної України з футболу пісню на знак підтримки перед її матчем з Англією.

Про це повідомила прес-служба поліції регіону у Facebook.

"Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Південний Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, і всі ми висловлюємо свою підтримку і захоплення", - зазначив глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Нагадаємо у суботу, 3 липня , збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату Європи. Підопічні Андрія Шевченка в 1/4 фіналу Євро-2020 протистоятимуть національній команді Англії. Поєдинок Україна - Англія відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.

Про головні події довкола чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія - у нашому матеріалі.

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