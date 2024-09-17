Поліція може отримати доступ до банківських операцій: що це означає для простих українців

За словами юриста, за допомогою інформації про платіжні операції можна дізнатися, в якій країні чи місті людина перебуває.

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт 11043 про розкриття банками низки даних щодо користувачів платіжних послуг у разі отримання запиту від поліції. Тобто банки хочуть змусити відкривати банківську таємницю та передавати дані клієнтів правоохоронцям.

Адвокат Юрій Демченко у своєму Tik-Tok пояснив, які наслідки чекають на простих громадян у разі ухвалення законопроєкту.

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За словами адвоката, в разі ухвалення законопроєкту поліції нададуть інформацію щодо банківських операцій українців.

"Поліція за електронним запитом – не ухвалою суду, просто електронним запитом – може отримати всю інформацію про банківські операції особи. Навіть до того моменту, де вона була зроблена, тобто геолокаційні дані, пристрій, з якого операції проводилися тощо. Фактично це переслідування особи", – вважає юрист.

Він наголосив, що за допомогою інформації про платіжні операції можна дізнатися, в якій країні чи місті людина перебуває.

Адвокат вважає, що цей закон порушує право на приватне життя, є втручанням у приватне життя, порушує норми Конституції та конвенції про захист права і свобод.

Демченко припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту багато українців закриють свої картки і попрощаються з банківською системи України.

"Взагалі-то це жах, адже поліція буде знати, де ви перебуваєте, в якій країні. Розрахувалися в Польщі на АЗС або поїхали до Німеччини, купили щось у супермаркеті, і все це поліція буде бачити. Це порушення Конституції та права на конфіденційність інформації. Така інформація має надаватися лише за рішенням суду", – каже адвокат.

Як передає "Судово-юридична газета", представники поліції завдяки електронному запиту можуть дізнатися від надавачів платіжних послуг таку інформацію:

1) суму та валюту платіжної операції;

2) дату проведення платіжної операції;

3) тип платіжної операцій;

4) геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу – адресу каси (за наявності);

5) ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

6) повне найменування надавача платіжних послуг отримувача;

7) унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача;

8) найменування та код еквайра (за наявності);

9) ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);

10) код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);

11) унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.

Нагадаємо, що Рада може невдовзі розглянути законопроєкт №11031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Відповідно до нього, в Україні можуть з’явитися тисячі відеокамер, здатних ідентифікувати громадян. Уповноважені органи таким чином отримають інформацію про фактичне місце перебування тієї чи іншої особи.

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