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Поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу

Поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу

Наслідки удару по Кривому Рогу

Наразі пошуково-рятувальна операція завершена.

У понеділок, 11 листопада, близько 11-ї години, Кривий Ріг зазнав ворожої ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено п’ятиповерховий будинок у Металургійному районі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

"Патрульні разом із рятувальниками допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце", — йдеться в повідомлені.

На цей момент пошуково-рятувальна операція завершена. 14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, серед жертв є четверо загиблих, серед яких мати та троє дітей — 10-ти, 2,8 років і двомісячне немовля.

"Мої співчуття родинам загиблих, це невимовний біль. Травмованим — сил. Бережіть себе та своїх рідних, перечікуйте ракетні атаки в укриттях", — додав Білошицький.

Нагадаємо, 11 листопада військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі. 

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