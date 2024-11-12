Поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу

У понеділок, 11 листопада, близько 11-ї години, Кривий Ріг зазнав ворожої ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено п’ятиповерховий будинок у Металургійному районі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Патрульні разом із рятувальниками допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце", — йдеться в повідомлені.

18+. Перші миті після вчорашньої ракетної атаки росіян по Кривому Рогу



Патрульні та рятувальники допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце.



Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. pic.twitter.com/P4dwghbKcv — МВС України (@MVS_UA) November 12, 2024

На цей момент пошуково-рятувальна операція завершена. 14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, серед жертв є четверо загиблих, серед яких мати та троє дітей — 10-ти, 2,8 років і двомісячне немовля.

"Мої співчуття родинам загиблих, це невимовний біль. Травмованим — сил. Бережіть себе та своїх рідних, перечікуйте ракетні атаки в укриттях", — додав Білошицький.

Нагадаємо, 11 листопада військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі.

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