Поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу

Наразі пошуково-рятувальна операція завершена.
У понеділок, 11 листопада, близько 11-ї години, Кривий Ріг зазнав ворожої ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено п’ятиповерховий будинок у Металургійному районі.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Патрульні разом із рятувальниками допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце", — йдеться в повідомлені.
18+. Перші миті після вчорашньої ракетної атаки росіян по Кривому Рогу— МВС України (@MVS_UA) November 12, 2024
Патрульні та рятувальники допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце.
Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. pic.twitter.com/P4dwghbKcv
На цей момент пошуково-рятувальна операція завершена. 14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, серед жертв є четверо загиблих, серед яких мати та троє дітей — 10-ти, 2,8 років і двомісячне немовля.
"Мої співчуття родинам загиблих, це невимовний біль. Травмованим — сил. Бережіть себе та своїх рідних, перечікуйте ракетні атаки в укриттях", — додав Білошицький.
Нагадаємо, 11 листопада військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі.
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