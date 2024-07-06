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Поліція опублікувала відео з місця жахливої аварії із 14 загиблими на Рівненщині

Поліція опублікувала відео з місця жахливої аварії із 14 загиблими на Рівненщині

12 пасажирів та водій маршрутки "Рівне-Хмельницький" загинули в ДТП / Фото: Національна поліція України

У Нацполіції висловили співчуття родинам загиблих.

У суботу, 6 липня, о 15:40 поблизу села Верхів на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу Рівного сталася жахлива ДТП, у якій загинуло 14 людей.

Нацполіція опублікувала відео з місця трагедії.

Поліцейські встановили, що 56-річний водій тягача Daf із автоцистерною-напівпричепом виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Рівне-Хмельницький", яким керував 38-річний рівнянин.

У ДТП загинули 14 осіб: 12 пасажирів та водії обох транспортних засобів.

У Нацполіції висловили співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомили подробиці цієї аварії.

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